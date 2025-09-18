Vibonese-Reggina: il dato attuale dei biglietti venduti nel settore ospiti

Ritenuto alto il costo del tagliando, ma comunque ci sarà una buona rappresentanza di tifosi amaranto

La Reggina si prepara per la sua seconda trasferta stagionale, una sfida che arriva dopo un inizio di campionato altalenante. La prima trasferta non ha portato i frutti sperati, ma la vittoria al Granillo contro la Nissa ha ridato fiducia e morale a una squadra che punta a dare continuità ai risultati.

Il prossimo impegno è quello contro la Vibonese, e nonostante il valore degli avversari, una partita da vincere per iniziare la scalata verso il primo posto della classifica. La sfida, che si preannuncia già molto sentita soprattutto dai tifosi di casa, rappresenta l’occasione perfetta per consolidare il successo di domenica scorsa e migliorare ulteriormente la qualità del gioco.

A sostenere la squadra non mancheranno i supporters amaranto, come sempre, anche se il prezzo del biglietto per questa trasferta ritenuto alto, ha fatto registrare una leggera frenata nelle vendite, soprattutto tra le famiglie. A tre giorni dalla partita, sono circa 250 i biglietti già venduti, ma le previsioni parlano comunque di almeno 500 tifosi reggini al seguito, pronti a supportare la squadra.