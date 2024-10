Reggina, Conson e Bellomo fate attenzione, perchè dopo c’è la Juve Stabia

L'andamento degli amaranto nelle ultime settimane, fa ben sperare per la doppia trasferta

Doppia trasferta per la Reggina. La prima in terra pugliese contro il Francavilla, quella successiva sul campo della capolista e imbattuta Juve Stabia. Gli amaranto hanno un andamento nelle ultime settimane tra casa e fuori esattamente al contrario rispetto a quanto potrebbe succedere nella normalità. Le ultime due apparizioni al Granillo, con il ritorno di tantissimi tifosi, hanno prodotto solamente un punto, mentre le trasferte che hanno preceduto i due incontri ben quattro, con il pareggio di Monopoli e la vittoria a Siracusa.

Per questo ci si affaccia al doppio confronto con fiducia, ma anche consapevoli che ogni partita nasconde incognite ed insidie. Ed attenzione a quello che accadrà domani all’interno del rettangolo di gioco, riguardo atteggiamento agonistico e proteste. Perchè proprio in prospettiva Castellammare di Stabia, ci sono due giocatori importantissimi nello scacchiere di Drago in odore di squalifica.

Mentre per Conson il percorso è stato molto più lungo e comunque giustificato dal ruolo, strano quello di Bellomo che è riuscito a collezionare quattro cartellini gialli in sei gare, neanche tutte giocate dal primo minuto. La stranezza della quantità esagerata di ammonizioni è rappresentata anche dal ruolo, decisamente diverso rispetto a quello di Conson.

