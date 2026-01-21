Reggina: prolungamento di contratto per quattro calciatori del settore giovanile

AS Reggina 1914 comunica di aver perfezionato il prolungamento dei contratti dei calciatori Davide Curatola (classe 2008), Giuseppe Martorano (2008), Alessio Randisi (2008) e Francesco Pio Scali (2007), giovani profili che si sono distinti nel percorso di crescita all’interno del vivaio amaranto.

Tali rinnovi si inseriscono in una visione di continuità e programmazione, con uno sguardo attento al futuro e alla valorizzazione dei talenti, dopo i recenti prolungamenti già sottoscritti da Francesco Chirico e Manuel Macrì.

AS Reggina 1914 ribadisce inoltre come il monitoraggio e l’attenzione quotidiana verso tutti i calciatori del settore giovanile rappresentino un pilastro fondamentale del progetto tecnico e formativo del Club, nella convinzione che il lavoro costante, la crescita individuale e il senso di appartenenza siano elementi centrali per costruire il domani.

“Questi prolungamenti rappresentano il naturale proseguimento di un percorso di crescita che la società porta avanti con convinzione” – dichiara il direttore dell’area tecnica Giuseppe Bonanno. “Crediamo fortemente nel lavoro quotidiano, portato avanti con attenzione e dedizione dal Responsabile del Settore Giovanile Salvatore Laiacona, nella formazione tecnica e umana dei nostri ragazzi e nell’attenzione costante verso ogni singolo calciatore del settore giovanile. Il nostro obiettivo è accompagnarli passo dopo passo, offrendo loro un ambiente serio, stimolante e orientato al futuro, nel rispetto dei valori e dell’identità della Reggina“.