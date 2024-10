Reggina, contro la Vibonese come fosse il Bari

Non esistono mezze misure, a Vibo per vincere

Se non affronti la Vibonese come il Bari allora rischi.

Una semplice frase, quella dichiarata dal tecnico amaranto, che sottolinea la grinta e la voglia presente nei ragazzi allenati da Toscano, e che rimarca ancora una volta come tutte le gare del campionato da qui alla fine siano più che complicate.

Per poterle affrontare, occorre schierare in campo il mordente che Denis e compagni sembrano aver ritrovato nell’ultimo match casalingo contro il Bari, a differenza di prove opache come quella di Cava, quella di Bisceglie e anche di quella tra le mura amiche contro la Virtus Francavilla.