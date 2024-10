Ex Reggina: il solito Corazza. Gol e vittorie per l’Alessandria

E’ stato certamente il giocatore che ha creato maggiori malumori nel momento in cui è stata decisa la sua cessione. 14 i gol lo scorso anno con la Reggina e quasi tutti decisivi. Più o meno come sta accadendo adesso per Simone Corazza, in forza all’Alessandria e già in testa alla classifica dei cannonieri con quattro realizzazioni. Nelle tre gare in cui è andato a rete, una doppietta con l’Olbia ed un gol contro Pontedera e Carrarese, la sua squadra ha sempre vinto.