Reggina, Corazza: ‘Torneremo e chiuderemo alla grande la stagione’

Chiusi in casa in attesa che arrivino buone notizie. Il Coronavirus è una brutta bestia da sconfiggere e solo rispettando le direttive del Governo si potrà ottenere un risultato. A casa anche i calciatori della Reggina come Simone Corazza che è stato ospite di Vai Reggina: “Il lato positivo di questa brutta vicenda è quello di poter stare con la propria famiglia.

Nei limiti del possibile cerchiamo di allenarci con gli strumenti che abbiamo a disposizione. Saremo pronti per la ripresa, la nostra mentalità non cambia, siamo partiti a luglio con un obiettivo e lo porteremo a termine. Adesso è il momento di pensare alla salute di tutti, poi penseremo a chiudere alla grande la stagione.

Essere a più nove dalla seconda è motivo di orgoglio, l’interruzione dispiace, ma era doveroso”.

Leggi anche

Leggi anche