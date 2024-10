Rolando Bianchi: ‘Reggina straordinaria, ma il Bari ce la farà’

E’ stato il capocannoniere della Reggina nella indimenticabile stagione del meno 11 con 18 reti realizzate. Il Ds Taibi ha cercato di riportarlo a Reggio nella sessione di mercato dell’estate 2018 senza riuscirci. Rolando Bianchi, oggi opinionista di DAZN parla di Reggina e Bari impegnate nella lotta alla promozione, ma anche dell’attuale drammatico momento che l’Italia sta vivendo a tuttobari.com:

“Mi aspettavo qualcosa in più dal Bari, però c’è da dire che la Reggina sta facendo un campionato straordinario. Ha avuto molta continuità, mentre i biancorossi hanno avuto un pò di alti e bassi. Alla fine il Bari ce la farà, anche se non si capisce bene come, se e quando si andrà avanti a causa di questa epidemia abbastanza particolare.

Sicuramente star fermi è un problema, praticamente bisognerebbe rifare tutta la preparazione e ripartire. Non è così semplice, soprattutto adesso che non ci si può neanche allenare. Un atleta di un certo livello perde velocemente tono muscolare e condizione. Non si può pensare di partire subito con delle partite, perché si rischia veramente di far male ai calciatori. Ci vorrà invece del tempo per giocare la prima gara, dato che adesso si starà fermi per un periodo importante.

Sono situazioni surreali e straordinarie che devono essere valutate, non si sa come concludere il campionato. La soluzione più logica potrebbe essere quella di annullare le gare fin qui saltate, in modo da avvicinarsi subito ai play-off e ai play-out. Non sarebbe il massimo però una soluzione bisogna trovarla, cercando anche di non andare troppo in là per poi permettere l’inizio della stagione successiva”.

Leggi anche

Leggi anche