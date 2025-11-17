Reggina, Cormaci: ‘Cessione? Nessuno si è mai presentato a Ballarino’. Il passaggio sui tifosi

Intervento del Club Manager Antonio Cormaci a radio Febea: “Si va alla ricerca dell’introvabile per fare notizia. Purtroppo oggi la Reggina non sta rispettando quanto tutti si aspettavano in fatto di risultati. Fino al 30 agosto tutti pensavano che avremmo vinto il campionato con molta facilità, radio, giornali, tifosi. La squadra non sta rispondendo per come la società si aspettava, nonostante questo c’è chi segue la Reggina in casa e fuori e questi meritano un plauso. Hanno protestato in maniera civile e non è da tutti, in altre piazze forse non sarebbe stato così.

L’obiettivo è quello di uscire da questa situazione, trovare dei punti fermi ammesso che ce ne siano, inutile continuare a pensare che ci siano degli investitori e tutto il resto. Come dice il dottore Ballarino, non si è mai presentato nessuno.

Lavoreremo tutti i giorni per venirne fuori, ai calciatori non manca nulla come ha anche detto mister Torrisi. Sono all’interno di una società che viene giustamente contestata per i risultati, ma nulla si può dire sulla puntualità dei pagamenti. Non so quante squadre vengono gestite come la Reggina in serie D. Trattiamo i calciatori come se fossimo alto professionismo”.