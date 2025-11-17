Acquisto Reggina: il Club Manager Cormaci interviene sulle voci riguardanti un suo interessamento

Passaggio importante del Club Manager Antonio Cormaci sulle voci riguardanti trame interne per l’acquisizione della società: “C’è stata una bella iniziativa dei tifosi con quella esposizione degli striscioni “La Reggina ai reggini” e noi stiamo dando una mano di aiuto alla società con tutte le sponsorizzazioni e lo faremo anche con altre. Nessuna trama dietro, nessun interessamento.

Siamo accanto a Ballarino in qualità di sponsor. Non c’è nessuna possibilità che da sponsor si diventi proprietari, non siamo le figure giuste per Reggio Calabria, i tifosi vogliono una proprietà che porti la Reggina nel professionismo e noi non abbiamo questa possibilità“.