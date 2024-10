Reggina, cosa pensa in questo momento il presidente Gallo?

Quattro punti nelle ultime quattro gare, frutto di una vittoria (Siracusa), un pareggio (Potenza) e due sconfitte (Catanzaro e Francavilla). Non era certamente questo il ruolino di marcia immaginato dalla nuova proprietà, quella del presidente Gallo che tanto entusiasmo ha riportato in città e tra i tifosi.

Numeri alla mano, nelle ultime due partite interne sono stati 18.000 gli spettatori presenti, dati che dalle nostre parti non si registravano da tantissimi anni. All’entusiasmo e ad una campagna di rafforzamento robusta, non corrispondono al momento i risultati.

Il massimo dirigente aveva già dichiarato in sede di sua presentazione che avrebbe parlato molto poco nel corso della stagione e così è stato. Sappiamo, però, che ha parlato tanto con mister Drago al termine della opaca prestazione con il Potenza ed è facilmente intuibile che si sia fatto sentire anche nel dopo match di ieri con il Francavilla. Non è questa la Reggina che lui immaginava, non è questa l’idea di squadra vincente che l’ambizioso presidente si era fatto. Siamo davvero curiosi di sapere cosa stia pensando in questo momento.