Reggina-Cosenza: la Curva Sud prepara una spettacolare coreografia

Il derby che per la Reggina potrebbe significare salvezza quasi matematica, mentre il Cosenza, dopo il pareggio beffa con il Lecce, cerca punti pesanti per inseguire ancora il sogno salvezza. I tifosi amaranto, che si spera possano essere in gran numero al Granillo, attraverso un comunicato dei “Diffidati Liberi”, annunciano una imponente scenografia ed allo stesso tempo forniscono indicazioni per la buona riuscita della stessa.