Reggina-Cosenza: il dato dei biglietti venduti al momento in prevendita

Il derby è sempre il derby ed allora i giorni di vigilia si vivono a discutere su quello che potrà essere dal punto di vista organizzativo e poi sul campo. I tifosi della Curva Sud hanno annunciato una imponente coreografia, con la speranza che almeno in quel settore ci possa essere tante gente in modo da poter realizzare qualcosa di spettacolare.

La risposta dei tifosi amaranto

Ma è prevista una discreta mobilitazione un pò in tutti i settori, la partita potrebbe segnare un momento significativo per la stagione della Reggina. In caso di vittoria gli amaranto andrebbero ad ipotecare in maniera serie la permanenza in serie B, di contro il Cosenza, reduce da un beffardo pareggio interno con il Lecce, non hanno alternative ai tre punti, per continuare ad alimentare speranze di salvezza.

Nel frattempo martedi scorso ha preso il via la prevendita ed anche in questa circostanza i numeri non esaltano. Sono appena 300 i biglietti venduti al momento, anche se ci sono ancora tre giorni a disposizione. Magari dopo la conferenza del presidente Luca Gallo di questo pomeriggio, aspettando con curiosità i contenuti, potrebbe esserci una impennata.