Reggina-Crotone: buono l’avvio della prevendita. I primi dati

Reggina-Crotone è la partita che può decidere il futuro della squadra amaranto. Non è più possibile rimandare l’appuntamento con la vittoria e questo lo sanno bene Stellone ed i suoi. Fanno preoccupare e non poco le ultime prestazioni oltre ai risultati, sarà questa la settimana in cui anche il presidente Luca Gallo, arrivato in città prima del previsto, cercherà di capire più a fondo le problematiche che oggi rendono questa squadra assolutamente piatta.

Il primo dato della prevendita

Nel frattempo sembra avere riscontri la politica dei prezzi popolari voluta dalla società. A conclusione della mattina ed al primo giorno di prevendita, sono poco più di 600 i biglietti venduti.