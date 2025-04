Reggina: De Felice parla del gol annullato e dell’unico obiettivo da raggiungere

Intervento dell’attaccante De Felice a RadioVideo Touring: “Il gol annullato? Il motivo non si è capito, secondo noi il difensore ha fatto un intervento volontario. Credo che l’arbitro abbia inventato una regola tutta sua e infatti ha ammesso poi di avere sbagliato, per fortuna poi abbiamo vinto. Sono pronto e direi finalmente, ho passato un brutto periodo e adesso sto facendo bene.

Leggi anche

In questo momento contano solo i tre punti, in qualsiasi modo arrivino. Noi lottiamo tutte le partite e giochiamo sempre per vincere e in queste gare dobbiamo dare il massimo per raggiungere l’obiettivo che tutti conoscono. Sono una seconda punta, il mister mi sta utilizzando come esterno e mi trovo benissimo sia a destra che a sinistra, l’importante è giocare.

Noi sappiamo di essere forti, i più forti, abbiamo sbagliato solo quel secondo tempo. Speriamo in un piacere di un’altra calabrese”.