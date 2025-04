Serie D: il Ds della Nissa Russello parla della sfida con la Reggina

Un pareggio che sa di beffa quello di domenica scorsa della Nissa in casa contro l’Acireale, nella giornata in cui la Vibonese ha perso l’ennesima partita in casa. Sono tre i punti di distacco tra le due squadre, una sola potrà partecipare ai play off conquistando la quinta posizione. A tuttomercato24, ha parlato il Ds dei siciliani Russello: “La partita dovevamo vincerla a tutti i costi ma l’espulsione ci ha penalizzati. Abbiamo avuto quattro occasioni per chiuderla ma non ci siamo riusciti. Credo ancora nei play off.

Leggi anche

Contro la Reggina ci giocheremo la partita con tutte le nostre forze. Se saranno più bravi di noi gli batteremo le mani. Per il futuro ci stiamo organizzando su tutto. Il presidente vuole alzare il livello ma aspettiamo la fine del campionato. Punteremo a quello che dice la società, certamente migliorare la posizione, qualsiasi essa sia, di quest’anno”.