Reggina, De Lillo: ‘La mia proposta a Balata per portare i tifosi al Granillo’

E’ la nuova figura all’interno dell’organigramma societario della Reggina. Parliamo di Fabio De Lillo, in questo anno e mezzo di presidenza sempre al fianco del massimo dirigente Luca Gallo ma senza incarichi ufficiali, mentre da qualche settimana la società lo ha voluto inquadrare come responsabile per quello che riguarda i rapporti con le istituzioni. Vi abbiamo raccontato in anteprima del sopralluogo di qualche giorno addietro al Granillo con la visita dell’ingegnere Carlo Longhi e tra i presenti, appunto anche Fabio De Lillo.

“E’ arrivato il disco verde, dice a Gazzetta del Sud. Il 30 settembre la Reggina potrà giocare la sua gara di Coppa Italia al Granillo, dopo aver ottenuto l’ok dalla Commissione Impianti Sportivi della FIGC. Al presidente Balata ho proposto di partire da una capienza ridotta. Al Granillo almeno inizialmente potrebbero entrare solo gli abbonati dislocati nei quattro settori così da rispettare il distanziamento. Non si può giocare a porte chiuse, è veramente triste. Tanto per fare un esempio, un fuoriclasse come Menez sarebbe maggiormente stimolato dalla presenza dei nostri sostenitori“.