Oreste Granillo: nuova visita di Carlo Longhi. Sarà pronto per il 30 settembre?

Siamo ormai a due settimane dall’inizio della nuova stagione. La Reggina farà il suo esordio in quel di Salerno, quindi in trasferta, secondo quelle che sono state le indicazioni della società, sulla necessità di iniziare il campionato fuori dalle mura amiche. Motivo, i lavori di riqualificazione ancora in atto all’Oreste Granillo che si spera possano essere completati per il primo appuntamento stagionale. Intanto nella giornata di ieri la nuova visita dell’ingegnere Carlo Longhi, ex arbitro, oggi facente parte della Commissione Impianti Sportivi della FIGC.

In compagnia del responsabile del centro sportivo S. Agata e del settore giovanile della Reggina Tonino Tempestilli, il del dottor De Lillo, da qualche settimana dirigente amaranto responsabile dei rapporti con le istituzioni. Si è preso atto dello stato dei lavori, ricordando che diversi sono stati gli interventi effettuati, tra riposizionamento dei seggiolini, spogliatoi, sanitari, sala stampa e prolungamento delle panchine.

Inoltre la Reggina ha deciso di intervenire in maniera radicale sul manto erboso con l’eliminazione definitiva di quelle zone caratterizzate da gramigna per poi procedere con un lavoro di risemina e la speranza che tutto possa essere pronto per la prima gara interna di Coppa Italia il prossimo 30 settembre.

Intanto, nell’organigramma che comprende l’intera struttura Reggina, lo SLO vede la conferma di Piero Casile.

Lo SLO, acronimo di “Supporter Liaison Officer”, una persona responsabile della relazione con i tifosi che dovrà svolgere le seguenti funzioni: