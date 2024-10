Reggina: Denis, il gol pesante e quella frase per i tifosi amaranto…

Un legame subito forte con la città ed i tifosi. Quell’accoglienza in aeroporto che lo ha impressionato nonostante German Denis grazie al suo percorso calcistico, abbia visto moltissime sfaccettature del calcio. Non ancora protagonista assoluto per una serie di impedimenti fisici, ha dato comunque un prezioso contributo fino al momento con i suoi cinque gol che hanno fruttato punti pesanti come quelli ottenuti l’ultima gara in casa contro la Viterbese. Tra le diverse dichiarazioni rilasciate a Sky Sport, ha lasciato il segno quella indirizzata ai tifosi:

“I tifosi meritano tutto. E’ tornato grande entusiasmo, vogliamo regalare loro per questo Natale altri punti di distacco sulla seconda, per essere più tranquilli con l’arrivo del nuovo anno“.

