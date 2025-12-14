Fofana: ‘In serie D solo per la Reggina. Che pubblico’

Esordio sin dal primo minuto per il difensore Desiato e il centrocampista Fofana, entrambi protagonisti di ottime prestazione. Il primo ci ha mezzo lo zampino sull’occasione del gol di Edera. Entrambi ai microfoni di radio Febea. Fofana: “Siamo una squadra forte e oggi lo abbiamo visto. Arrivo da un lungo periodo di inattività, ma volevo dare una mano alla squadra. Il mister spinge molto sul lavoro, la settimana è stata produttiva, non pensavo di poter giocare tutta la partita. Sono arrivato in serie D solo per la Reggina. Il pubblico ci ha dato una grande spinta, è stato fantastico. Sono un centrocampista di interdizione, non so perchè hanno annullato il mio gol. Qui c’è un grande gruppo, una vera famiglia”.

Desiato: “Da giovedi abbiamo iniziato a lavorare su questo spostamento a destra, dopo il problema accusato da Lanzillotta. Siamo molto soddisfatti della prestazione, sono molto felice e credo che da fuori sia stata apprezzata la nosta prestazione. Le quattro partite vinte senza subire gol è un dato importante e i meriti vanno distribuiti a tutti. Il mister mi ha chiesto di difendere bene senza rischiare non essendo il mio ruolo. In uno stadio così mi esalto tantissimo, erano più di seimila e si sono sentiti. L’obiettivo? Da quello che sento nello spogliatoio, si punta a vincere il campionato, anche se molti dall’esterno non ci credono”.