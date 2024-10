Reggina – DG Gianni: ‘A breve novità sul responsabile del settore giovanile. Sul team manager…’

Nell’ampia disamina del DG Andrea Gianni, ospite della trasmissione Momenti Amaranto, anche un passaggio sul settore giovanile: “Ovviamente nell’incontro avuto con il presidente Gallo si è parlato anche di questo. Nei prossimi giorni saprete tutto quello che lo riguarda, a partire dal responsabile fino a tutti i tecnici.

La cosa più importante che mi preme sottolineare è la necessità di tornare ad essere quel settore giovanile prezioso senza il quale una società non può essere chiamata tale.

Team Manager? Non amo parlare di cose che arrivano per sentito dire, non amo le chiacchiere e mi baso sui dati di fatto. Abbiamo un team manager in forza e che ha svolto un ottimo lavoro, anche in condizioni di grandi difficoltà. Stiamo lavorando sulla riorganizzazione dei ruoli all’interno della società, cercando di capire quali possano essere le figure in grado di darci una mano”.

Leggi anche

Leggi anche