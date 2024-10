Reggina, DG Gianni: ‘Secondo me si gioca’

Questione sciopero con la Lega Pro sul piede di guerra. Il riconoscimento della defiscalizzazione subito è la richiesta fatta al Governo ed intanto l’annuncio di non scendere in campo domenica 22 dicembre. La posizione della Reggina spiegata dal DG Andrea Gianni ai microfoni di “Buongiorno Reggina”: “La situazione della serie C in generale è quella che avete letto. Abbiamo avuto rassicurazioni su questo tavolo tecnico di mercoledi, credo sia giunto il momento di dare una mano alla Lega Pro che è in difficoltà, anche la Reggina sposa questa tesi.

Ma la macchina deve andare avanti e sono convinto che domenica si giocherà. Voglio rassicurare i tifosi, c’è stato l’incontro con il GOS ed abbiamo aperto la prevendita. Sarebbe bello prima di Natale incontrarci con i nostri sostenitori, fermo restando che la battaglia che porta avanti la Lega Pro è giusta”.

