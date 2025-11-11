Reggina: il Dg Praticò sul silenzio stampa e gli articoli al limite di querela

L’importanza della comunicazione, l’incontro necessario con i giornalisti per chiarire anche aspetti poco piacevoli nei momenti più delicati. Risponde così il Dg Praticò alla collega di Rtv:

“E’ stato indetto il silenzio stampa dopo la gara contro la Gelbison. In quella circostanza era scoppiata la contestazione al terzo minuto di gioco nei confronti del patron Ballarino, quindi abbiamo ritenuto opportuno chiuderci per trovare le adeguate soluzioni al nostro interno, forse abbiamo sbagliato e chiediamo scusa. Però la stampa che vuole dialogare é una sorta di utopia, si leggono giornalmente articoli al limite della querela. Se falliamo l’obiettivo allora vuole dire che il comparto tecnico ha fallito ed è un obbligo da parte nostra rimettere il mandato nelle mani della società, non restiamo a dispetto dei santi.

“Non tutti hanno compreso la mia funzione. Il mio ruolo è quello di riferire alla proprietà cosa funziona e cosa meno. Se a Reggio i calciatori si sentono in serie A é perché funziona tutto. Ho anche il compito di avvicinare gli imprenditori alla Reggina e ci sono stati soggetti che hanno dato il loro importante contributo. La Reggina ai reggini? Il 98% delle persone che lavorano al Sant’Agata é reggino, poi ci sono anche gli sponsor locali che sostengono il nostro progetto”.