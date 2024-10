Gianluca Di Chiara: ‘Sono del Perugia ma voglio la Reggina. E quel giallo…’

Il racconto di Gianluca Di Chiara del suo percorso calcistico, sin dall’inizio della sua carriera a Gazzetta dello Sport. Il giocatore, grande protagonista di questo avvio di stagione, non ci sarà al rientro dopo la sosta, dovendo scontare un turno di squalifica contro la Cremonese: “L’esordio in A con il Benevento non me lo sono goduto, è stato un anno particolare. Ho avuto dei problemi e poi a gennaio c’è stato il trasferimento al Carpi dove non ci tornerei, è stata l’esperienza più brutta della mia carriera”.

La Reggina sta dando il massimo

“Stiamo facendo un grande lavoro, ma è presto per tirare le somme, la squadra sta cercando di dare il massimo, così come staff e società, ma sappiamo che la B è difficile ed imprevedibile. Classifica? E’ certamente bella, ma non possiamo cullarci perchè siamo a due punti dalla vetta. La classifica al momento è corta e squadre come Parma e Monza, pur indietro, risaliranno. E poi occhio al Cittadella che lavora bene da anni”.

Maledetto quel giallo

“Speravo di non prendere il giallo a Cosenza e di non commettere quel fallo, ma quando si è in diffida prima o poi capita. Mi dispiace non essere a disposizione con la Cremonese. Loro puntano alla promozione in serie A ed in classifica avrebbero meritato più punti, sarà un avversario tosto”.

Il futuro di Di Chiara