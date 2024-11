Serie B: Inzaghi indica le favorite per la promozione. C’è anche la Reggina

In una intervista rilasciata a Gazzetta dello Sport il neo papà Filippo Inzaghi parla del momento bellissimo che sta vivendo con la nascita del figlio Edoardo ed il primo posto in classifica con il Brescia. Ma con grande umiltà indica a suo avviso quelle che sono le favorite almeno sulla carta per la promozione in serie A:

“Sulla carta non siamo la squadra più forte. I favoriti sono Parma e Benevento. Occhio a Monza, Lecce, Pisa, Frosinone, Reggina, Cremonese. Ma noi possiamo essere competitivi e abbiamo una tifoseria da A. Il rapporto con Cellino è ottimo, mi ha fatto sentire importante e mi fa lavorare con tranquillità. Ha inserito figure preziose in società“.