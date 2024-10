Reggina, difensore esperto ed esterno d’attacco. Presi!

L’ufficializzazione anche per loro potrebbe arrivare prima della partenza per il ritiro.

Sta per chiudere il cerchio il DS Taibi in base a quelli che erano gli obiettivi a pochi giorni dal trasferimento in terra campana, ossia almeno un difensore centrale di esperienza ed un esterno d’attacco.

Il primo è Diego Conson, classe 90, gli ultimi quattro campionati costantemente presente in campo con le maglie di Viareggio, Lupa Roma, Sambenedettese e Forlì. Giocatore dal fisico possente che si sviluppa nei 188 cm di altezza, capace di giocare in una difesa a quattro ma anche a tre. La prima garanzia che il tecnico Cevoli cercava, da affiancare ai giovani Ciavattini e Pogliano.

Sull’esterno d’attacco dovrebbe essersi concluso il lungo inseguimento a Tiziano Tulissi, giocatore sul quale è tuttora presente una massiccia concorrenza che la Reggina pare abbia superato grazie anche alla volontà del calciatore. Entrambi potrebbero essere ufficializzati prima di giorno 13 luglio.