Reggina: si dimette il Club Manager Antonio Cormaci?

E’ stato uno di quelli che ci ha creduto, ci ha voluto credere, ha spinto tutti a crederci. Uno dei volti credibili di questa Reggina che ci ha sempre messo la faccia, soprattutto nei momenti più difficili. Dopo il mortificante e deludente pareggio di oggi della Reggina contro il Gela e l’ennesima opportunità gettata al vento, visto il risultato anche della Nissa, Antonio Cormaci Club Maganer, a poche ore dalla fine del match, ha pubblicato una storia sul profilo personale Instagram che sembra non lasciare altre interpretazioni, se non alle dimissioni dall’attuale ruolo in società. E non mancano riferimenti ben precisi:

“Alla fine ti stanchi di aspettare un cambiamento

Arrivi a un punto in cui ti rendi conto che chi hai davanti non lo puoi cambiare.

Non vuole cambiare

Allora lo accetti e volti pagina

Anche se questo fa male perché hai dato tutto quello che potevi dare ma non e’ bastato

Allora e’ arrivato il momento in cui dire grazie e andare avanti

Con le lacrime agli occhi e il cuore spezzato“.