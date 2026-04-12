Reggina: si dimette il Club Manager Antonio Cormaci?
Un post che arriva dopo il pareggio con il Gela e che sembra avere riferimenti ben precisi
12 Aprile 2026 - 20:24 | Redazione
E’ stato uno di quelli che ci ha creduto, ci ha voluto credere, ha spinto tutti a crederci. Uno dei volti credibili di questa Reggina che ci ha sempre messo la faccia, soprattutto nei momenti più difficili. Dopo il mortificante e deludente pareggio di oggi della Reggina contro il Gela e l’ennesima opportunità gettata al vento, visto il risultato anche della Nissa, Antonio Cormaci Club Maganer, a poche ore dalla fine del match, ha pubblicato una storia sul profilo personale Instagram che sembra non lasciare altre interpretazioni, se non alle dimissioni dall’attuale ruolo in società. E non mancano riferimenti ben precisi:
“Alla fine ti stanchi di aspettare un cambiamento
Arrivi a un punto in cui ti rendi conto che chi hai davanti non lo puoi cambiare.
Non vuole cambiare
Allora lo accetti e volti pagina
Anche se questo fa male perché hai dato tutto quello che potevi dare ma non e’ bastato
Allora e’ arrivato il momento in cui dire grazie e andare avanti
Con le lacrime agli occhi e il cuore spezzato“.