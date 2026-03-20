Reggina: il pensiero del Direttore Generale Praticò sul patron Ballarino

Nel corso dell’intervento del DG Giuseppe Praticò ad Antenna Febea, si è parlato anche di Ballarino: “La Reggina per me è un affare di cuore, gli ultimi anni li ho spesi per cercare di ridare il professionismo alla mia città. Il fatto di far sentire Ballarino precario a Reggio non è una cosa positiva, ci sono stati degli investimenti.

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Anche sul Centro Sportivo S. Agata ci sono stati investimenti sia da parte della proprietà che dei nostri partner. Io, da imprenditore di Reggio, seguendo il trattamento spesso riservato al dottor Ballarino, non credo che mi metterei dentro il fuoco. Ai tempi della mia proprietà, qualcuno scriveva di boicottare la mia azienda: un reggino può essere incentivato ad investire nella Reggina ricevendo questo trattamento?”.