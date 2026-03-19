Reggina, Praticò: ‘Il tempo delle parole è finito, contano solo i risultati’

Il Direttore Generale Giuseppe Praticò è stato ospite di Antenna Febea: “Ritengo che piazze come Reggio Calabria devono avere sempre l’ambizione di vincere i campionati. Poi riuscire a farlo è un altro discorso, perchè è una competizione dove chi è più bravo, chi si prepara meglio e ha più qualità e quantità prevale. La pressione poi si riverbera sui calciatori, il tecnico. C’è chi la recepisce in maniera positiva e chi invece si fa condizionare nelle prestazioni, parliamo di essere umani.

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Fare il calciatore a Reggio Calabria non è uguale che farlo in altre altre piazze, ma la pressione deve diventare un privilegio e questo dobbiamo trasmetterlo noi. Le critiche? Il mondo è cambiato e anche quello del calcio, le opinioni le esprimono tutti, a volte si esagera. L’umore comunque all’interno del gruppo è alto, si vuole raggiungere l’obiettivo a tutti i costi, anche se può succedere che i calciatori possano avvertire determinate critiche. Noi dobbiamo crederci fino all’ultimo secondo, ma questo forza dobbiamo dimostrarla sul campo, il tempo delle parole è finito, contano solo i risultati. Se vinci otto partite ti ritrovi probabilmente lassù, se poi qualcuno è più bravo…

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Il gruppo? A inizio stagione qualcuno non si è integrato, ma vi posso assicurare che è unito e forte e tenuto soprattutto dai reggini. I Barillà, Ragusa, Porcino sono i primi che vogliono riportare la Reggina nel professionismo.

La Gelbison è la rivelazione di questo girone di ritorno, punta ai play off e vuole giocarsi ogni possibilità per agganciarli, a partire da domenica quando affronta la Nuova Igea. Noi abbiamo recuperato quasi tutti, per mercoledi dovrebbe esserci l’intero organico a disposizione. Certo non giocare da così tanto tempo un pò di ritmo potrebbe mancare, ma in queste otto gare ci vuole cuore, nervi e testa e vincerle tutte“.