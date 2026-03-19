Reggina: lo storico ultras Carminello annuncia il ritorno in Curva Sud

Con otto giornate di campionato ancora da disputare e la speranza di riuscire ad agganciare la prima posizione, la Reggina prepara la sfida di sabato contro l’Acireale. In Curva Sud ci sarà un tifoso in più, è lo storico ultras Carminello che annuncia il suo ritorno: “E’ passato un anno, fuori dagli stadi, fuori dalla curva, fuori da ogni contesto ultras. Non è stato facile, un brutto momento, come un brutto momento lo è per i ragazzi della curva che hanno passato e stanno passando momenti difficili, perchè Reggio non merita questa categoria. Lo abbiamo detto, scritto e sottolineato. Questo stadio non può giocare anche il prossimo anno in categorie non consone alla storia della città e a quella di questa tifoseria.

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Domenica rientro in Curva Sud, in questa curva che ha rappresentato una grande fetta della mia vita e pertanto per sabato pomeriggio invito tutti i ragazzi alle 14,30 ad essere presenti. Sarà un momento speciale per me, ci saranno anche i tifosi della Salernitana legati da un gemellaggio che ho fatto io personalmente nel 1987 al vecchio Vestuti. Ci sarà una sorpresa”.