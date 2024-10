Reggina, Drago sfoglia la margherita: Baclet si, Baclet no

Non sappiamo se mister Drago ha già da adesso le idee chiare, ma da giorni soprattutto i tifosi, hanno iniziato a chiedersi quale potrebbe essere lo schieramento per la gara di domenica prossima contro il Rieti.

L’assenza di Baclet contro il Catania, ha portato a scelte di uomini e modulo che poi hanno prodotto i risultati che tutti abbiamo visto. Difesa a parte, le modifiche sostanziali sono state apportate in mezzo al campo e di conseguenza in attacco. Sulla mediana l’inserimento di due centrocampisti puri al fianco di De Falco, ha portato giovamento al reparto sicuramente, ma in particolar modo all’ex Vicenza che ha potuto tirare fuori la migliore prestazione in amaranto.

Nel reparto avanzato, Drago ha optato per una soluzione diversa rispetto al cambio ruolo su ruolo con Baclet. Tassi, che inizialmente appariva come il sostituto naturale, è andato in panchina, azzeccata la scelta di piazzare Bellomo dietro due punte mobili come Strambelli e Doumbia. Zero punti di riferimento per la difesa del Catania, tanto movimento e tre gol. Il primo emblematico rispetto a quello che il tecnico desiderava dai suoi.

Adesso ci si chiede cosa accadrà domenica con il Rieti. Baclet torna a disposizione, ma la sensazione è che tutto possa rimanere così come è stato al Granillo contro i rossoazzurri. Anche se è ancora presto per avanzare ipotesi.

