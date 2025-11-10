City Now

Reggina: il DG Praticò e il DT Bonanno incontrano la stampa

Torna a parlare la società dopo un lungo silenzio

10 Novembre 2025 - 13:35 | Redazione

DT Bonanno Reggina

AS Reggina 1914 comunica che martedì 11 novembre alle ore 12.15, presso la sala “Nakamura” del Centro Sportivo Sant’Agata, si terrà un incontro con la stampa al quale prenderanno parte il direttore generale Giuseppe Praticò e il direttore dell’area tecnica Giuseppe Bonanno.

L’accesso è consentito unicamente ai giornalisti e agli operatori audio/video.

L’incontro sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube del club.

