Reggina, i due abbonati vincitori del sorteggio

Sono Cosimo Barillà (Tribuna Sud, fila D, posto 83) e Carlo Flesca (Tribuna centrale, fila 6, posto 135) i fortunati vincitori del sorteggio andato in scena ieri sera in occasione della presentazione, dedicato a chi aveva sottoscritto la tessera abbonamento per la stagione 2019/20.

Il primo si aggiudica un buono sconto pari al valore di 200€ spendibile in prodotti ufficiali della Reggina o, in alternativa, due abbonamenti per qualsiasi settore dello stadio. Il secondo, invece, avrà in regalo, ad opera della Reggina TV, una tessera per la stagione 2019/20 valida per l’ingresso in Tribuna Sud.

Barillà e Flesca potranno recarsi a partire da lunedì 12 agosto presso la biglietteria ufficiale sita in piazza Duomo, muniti di tessera abbonamento, documento d’identità personale e delle persone a cui verranno intestate le cards.

