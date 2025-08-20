Reggina: Edera e Zenuni. Il perchè della scelta, gli obiettivi, gli idoli

L'esterno: "Qui è un posto dove sono stato bene, dove si sta bene e si torna volentieri"

Sul canale youtube della Reggina, la rubrica “Mi presento“. Nell’ordine Edera e Zenuni. Le parole di Edera: “Scegliere la Reggina è stato facilissimo perchè è un posto dove sono stato bene, dove si sta bene e si torna volentieri. Io sono contento di essere qui oggi e di tornare a far parte della Reggina. Qui è stato un momento importante della mia carriera, poi con l’infortunio ho passato periodi difficili, anche se l’ho superata bene e questa è la cosa più importante. Idoli? Il primo Messi, pura magia, poi Robben, il mio stesso ruolo, quello di esterno che entra dentro e tira“.

Leggi anche

Zenuni: “Ho scelto questo progetto perchè ritengo questa sia una società importante e ambiziosa. Voglio dare il mio contributo per tornare nelle categorie che merita. L’anno più importante della mia carriera a Viterbo, perchè un ragazzo di 20 anni che va via di casa vivendo da solo, mi ha formato molto. Il calciatore che ammiro tanto è Modric, stesso mio ruolo. Vedo in lui costanza, qualità e umiltà, valori che penso di avere e che vorrei portare il più avanti possibile“.