Reggina: Ferraro e Correnti. Il perchè della scelta, gli obiettivi, gli idoli

L'attaccante: "Con Girasole e Adejo è stata una bella battaglia"

Sul canale youtube della Reggina, la rubrica “Mi presento“. Nell’ordine dopo Edera e Zenuni, ecco Ferraro e Correnti:

Ferraro: “Tante componenti mi hanno spinto a scegliere la Reggina. Questa estate ho ricevuto diverse chiamate e interessamenti anche da club di categoria superiore. Ma quando ha chiamato la Reggina, speravo andasse in porto l’operazione. Da calabrese è un motivo di orgoglio indossare questa maglia e spero le emozioni che vivrò al Granillo, di portarmele dentro per sempre.

Io provo sempre a imparare qualcosa di nuovo, l’esperienze fuori regione mi hanno formato come calciatore e uomo. Idoli? Più di uno. Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic e come sportivo Michael Jordan. C’è una sua frase che porto sempre con me: ‘l’ossessione batte il talento‘. Con Girasole e Adejo è stata una bella battaglia. Domenico è stato il difensore più forte affrontato, ma non glielo diciamo“.

Correnti: “Ho scelto la Reggina per la piazza e l’importanza del blasone. I primi passi con i grandi hanno segnato la mia la parte iniziale della carriera, si comincia a capire quello che è lo spogliatoio e poi ovviamente il primo anno in serie C. Siamo una famiglia di tifosi del Milan, il mio idolo è Kaka, vedere le sue magie sono per me ispirazione“.