La Reggina ad Empoli con quattro assenti ed un recupero

Dimenticare in fretta la prima sconfitta stagionale. O forse sarebbe meglio farne tesoro e cercare attraverso quella battuta d’arresto un pronto riscatto, seppur su un campo difficile e complicato come quello di Empoli.

Quattro gli indisponibili. Ancora una volta senza Menez

Sarà in Toscana la prossima trasferta della Reggina contro una compagine costruita per vincere ed attualmente in testa alla classifica, seppur stoppata la settimana scorsa dal Venezia. Mister Toscano non potrà contare su tutti gli effettivi per la squalifica di una sola giornata, per fortuna, di Jeremy Menez ed i giocatori ai box ancora indisponibili che sono Faty, Charpentier e Vasic. Sarà la seconda volta senza il francese. Contro il Pordenone la scelta per sostituirlo è caduta su Lafferty.

Torna il portiere Plizzari

Si registra, finalmente, il pieno recupero di Plizzari. Il giovane portiere amaranto colpito da covid in occasione della sua convocazione con la Nazionale Under 21, dopo un periodo di positività si è negativizzato e da qualche giorno è a disposizione del tecnico. Da capire se da subito riprenderà il suo posto tra i pali.