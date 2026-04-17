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Reggina-Enna: il tecnico Cimino chiarisce le dichiarazioni rilasciate nel post-gara

"Archiviamo gli eccessi, riconosciamo la passione di tutti e torniamo a parlare solo di calcio"

17 Aprile 2026 - 14:03 | Redazione

Cimino Enna

L’allenatore dell’Enna Alfredo Cimino, aveva rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita giocata e persa al Granillo contro la Reggina, riguardo alcuni tesserati amaranto. Di seguito il link del post-gara e poi la precisazione:

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Il comunicato

“Desidero chiarire che i rapporti con la Reggina sono sempre stati improntati alla reciproca correttezza e al rispetto, come dimostrato anche nella partita d’andata.

Il fatto che, durante il secondo tempo della partita, a partire dal nostro momentaneo pareggio, alcune persone, munite di pass e collocatesi dietro la nostra panchina, abbiano ripetutamente inveito contro me, lo staff ed i ragazzi, nonché contro la società dell’Enna Calcio, non le riconduce di certo alla Reggina, a cui va dato onore e merito per una vittoria che noi abbiamo sportivamente cercato di contrastare, specie alla ricerca dei punti salvezza che tuttora ci mancano.

Se ieri è scappata qualche parola di troppo, tutto ciò va letto nel clima di grande tensione per la posta in palio. Archiviamo gli eccessi, riconosciamo la passione di tutti e torniamo a parlare solo di calcio, con rispetto reciproco”.

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