Reggina-Enna: mister Torrisi convoca ventidue calciatori
Sei fuori per scelta, due gli indisponibili, uno squalificato
14 Aprile 2026 - 19:26 | Redazione
Sono 22 i calciatori convocati da mister Alfio Torrisi per la gara con l’Enna:
Portieri: Canino, Lagonigro, Summa
Difensori: Adejo, Distratto, R. Girasole, Giuliodori, Porcino, Verduci
Centrocampisti: Barillà, Fofana, Laaribi, Macrì, Mungo, Salandria
Attaccanti: Chirico, Di Grazia, Edera, Ferraro, Guida, Palumbo, Ragusa
Non convocati: Bevilacqua, Desiato, Fanari, Fomete, Lanzillotta, Panebianco
Indisponibili: Pellicanò , Sartore
Squalificati: D. Girasole
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