AS Reggina 1914 comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della formazione Under 19 Nazionale a Salvatore Ripepi. Collaboratore tecnico in prima squadra, Ripepi torna nel settore giovanile dove la scorsa stagione ha allenato la compagine under 19 nazionale.

Leggi anche

Il neo tecnico amaranto guiderà l’allenamento odierno.