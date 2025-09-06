Reggina pronta all’esordio. Qualche novità in formazione e non si esclusono sorprese

Il conto alla rovescia è finito. La Reggina è pronta a iniziare la nuova stagione di Serie D con l’esordio sul campo del Favara. Dopo la sofferta qualificazione in Coppa Italia, la squadra amaranto è chiamata a dare subito un segnale forte.

Il calendario non concede sconti. Il Favara, formazione giovane e motivata, vive l’arrivo della Reggina come un evento. In un ambiente carico e pronto a spingere la propria squadra, gli amaranto dovranno mettere in campo motivazioni e atteggiamento, perché in Serie D non basta avere qualità superiori. Lo ha dimostrato la gara di Palmi contro la Vibonese: in questo torneo servono anche agonismo e concretezza. Seguiranno quattro gare tutte contro formazioni ambiziose a partire da quella al Granillo contro la Nissa.

Sul piano tecnico, mister Trocini valuta alcune novità. A centrocampo dovrebbe rivedersi Porcino dal primo minuto, mentre in attacco toccherà a Montalto guidare il reparto. Restano invece dubbi legati agli under: Palumbo e Distratto sono in pole per una conferma, ma non è esclusa la sorpresa con l’inserimento del giovane Gatto, più volte provato in settimana sulla corsia di sinistra, pur essendo un centrocampista.

Per la Reggina l’obiettivo è chiaro: partire con il piede giusto e dare subito la misura delle proprie ambizioni.