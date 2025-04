Reggina: l’ex Cozza sul lavoro di Trocini. Poi indica i suoi calciatori preferiti

Un altro passaggio dell’intervista rilasciata da Francesco Cozza a Gazzetta del Sud riguardo il tecnico Trocini e la rosa: “I miei preferiti? L’organico è di qualità. Il club ha investito per allestire una rosa competitiva. Barranco, Barillà, Adejo, Ragusa, sono elementi che in D fanno la differenza.

Leggi anche

Il lavoro di Trocini è positivo. Il tecnico ha iniziato un percorso virtuoso, grazie anche alla disponibilità dei giocatori ed i risultati stanno arrivando. Ritengo sia un collega preparato.

Il Locri è una buona squadra, con me in panchina abbiamo battuto il Siracusa e al Granillo contro la Reggina eravamo in vantaggio di due reti”.