Reggina: Falcomatà-Gallo, c’è la data dell’incontro. Gli argomenti sul tavolo

Prosegue il tour di visite e incontri del nuovo presidente amaranto Luca Gallo. Fatto un sopralluogo al S.Agata, domani Gallo sarà regolarmente presente al Granillo per la sfida tra Reggina e Viterbese.

Molto atteso l’incontro con il Sindaco Falcomatà, sia per i temi sul tavolo sia perchè si tratterà del primo incontro di persona tra il primo cittadino e il nuovo presidente della Reggina.

L’incontro è stato fissato per venerdi, l’anticipazione data dal giornalista Maurizio Insardà nel corso della trasmissione di Video Touring ‘Momenti Amaranto’ viene confermata pochi minuti più tardi dallo stesso Falcomatà, intervenuto telefonicamente.

“Si, venerdi incontrerò il presidente della Reggina Luca Gallo. Ho seguito la sua conferenza di presentazione, non ho sentito proclami ma invece una persona con ambizioni e idee chiare. Espressa con chiarezza la potenzialità economica, Gallo ha sottolineato come i risultati sportivi, spesso causati da episodi, non si possono prevedere. Gli argomenti di discussione con il nuovo presidente? Ovviamente di strutture sportive come Granillo e S.Agata. Nell’ambito di una programmazione sportiva a lungo periodo credo la nuova società amaranto vorrà in gestione queste due strutture, che verranno gestite nella massima trasparenza e interesse pubblico. L’auspicio è che possano diventare a tutti gli effetti la casa di partite e allenamenti della Reggina”.