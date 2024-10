Reggina, la tre giorni del presidente Gallo. Oggi il confronto con la minoranza

Tre giorni a Reggio ed agenda piena per il presidente Luca Gallo. L’apertura con la conferenza stampa di presentazione, poi la visita alla squadra, il sopralluogo al centro sportivo e la chiacchierata con il gestore del S. Agata Antonio Girella.

Insieme ai più stretti collaboratori, la ricerca in città di una sede adeguata, come lo stesso Gallo ha dichiarato in conferenza e poi l’individuazione di un punto in pieno centro, che possa consentire l’apertura di uno store, aspetto ritenuto fondamentale per una questione di marketing e per una società gloriosa come quella amaranto.

Oggi è il giorno dell’assemblea dei soci. Azzeramento del vecchio consiglio di amministrazione e nuovi incarichi, di fatto una formalità soprattutto per quello che riguarda le cariche di presidente (Luca Gallo) e direttore generale (Vincenzo Iiriti).

Saranno presenti anche i soci di minoranza, quel 3% che secondo le intenzioni della nuova proprietà verrà assorbito, con probabile liquidazione nei confronti del vecchio gruppo. Su possibili collaborazioni se ne dovrebbe riparlare più avanti, ammesso che per il presidente Gallo ed il DG Iiriti, una o più figure della minoranza possano rappresentare una risorsa.

L’ultimo appuntamento per il presidente è quello di domani sera in occasione di Reggina-Viterbese.