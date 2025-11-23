Reggina: gol con dedica di Ferraro. Le dichiarazioni dell’attaccante

E’ partito dalla panchina, poi l’ha risolta con un colpo di testa da vero attaccante. Ai microfoni di radio Febea l’attaccante Ferraro: “Venire a vincere a Enna non è mai facile. Non siamo stati eccelsi sul piano tecnico, ma ci sono gare che si vincono anche così, forse stiamo iniziando a capirlo. Sono contentissimo. Ho sfogato tutto quello che avevo dentro, urlo liberatorio, anche il mister ci ha detto che questa era la gara più importante. Era giusto andare sotto la curva a festeggiare, il gol è anche per loro”.

L’intervista si interrompe per una discussione accesa in sala stampa.

“La punizione di Simone è stata calciata bene, prima avevo fatto fatica a liberarmi della marcatura. Questa stagione è iniziata male per me, prima l’espulsione, poi l’infortunio, speriamo sia la volta buona. Questa vittoria deve rappresentare qualcosa. Adesso pensiamo di domenica in domenica. Dedico il gol ai nostri tifosi”.