City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Reggina: gol con dedica di Ferraro. Le dichiarazioni dell’attaccante

Parapiglia in sala stampa e intervista interrotta, poi ripresa

23 Novembre 2025 - 17:10 | Redazione

Luca Ferraro Reggina ()

E’ partito dalla panchina, poi l’ha risolta con un colpo di testa da vero attaccante. Ai microfoni di radio Febea l’attaccante Ferraro: “Venire a vincere a Enna non è mai facile. Non siamo stati eccelsi sul piano tecnico, ma ci sono gare che si vincono anche così, forse stiamo iniziando a capirlo. Sono contentissimo. Ho sfogato tutto quello che avevo dentro, urlo liberatorio, anche il mister ci ha detto che questa era la gara più importante. Era giusto andare sotto la curva a festeggiare, il gol è anche per loro”.

L’intervista si interrompe per una discussione accesa in sala stampa.

“La punizione di Simone è stata calciata bene, prima avevo fatto fatica a liberarmi della marcatura. Questa stagione è iniziata male per me, prima l’espulsione, poi l’infortunio, speriamo sia la volta buona. Questa vittoria deve rappresentare qualcosa. Adesso pensiamo di domenica in domenica. Dedico il gol ai nostri tifosi”.

RegginaReggio Calabria Calcio