Reggina, Ferraro: ‘Ci sono voluti due schiaffi per cambiare atteggiamento’

Uno dei protagonisti del successo della Reggina, sicuramente l’attaccante Ferraro, autore del gol vittoria, di un altro non concesso e di una grande occasione avuta nella seconda parte del match, oltre alla lotta in campo su ogni pallone, tanto da uscire dal rettangolo di gioco sfinito:

“Sicuramente oggi (ieri) c’è stato qualche svarione dell’arbitro, per esempio su un brutto fallo subìto a centrocampo dal sottoscritto e nel non aver visto quel gol visto che mi hanno già confermato che la palla fosse dentro. Anche se nei momenti caldi della partita non pensi agli errori arbitrali, ma solo a continuare a lottare e correre. Dopo la sconfitta ci siamo guardati in faccia, non era possibile quello che stava accadendo perchè dal 22 luglio ci stiamo allenando benissimo.

Questo gruppo è composto prima che da calciatori, da uomini fortissimi, forse ci siamo cullati, specchiati troppo. Non ci era bastato il primo schiaffo e abbiamo dovuto prendere anche il secondo per cambiare atteggiamento. A prescindere dal risultato, è venuta fuori la voglia, il desiderio di prendersi a tutti i costi il risultato.

Il sacrificio, le sportellate, la battaglia. Chi è arrivato qui è stato scelto, quindi in tutto questo c’è la richiesta dell’allenatore e le mie caratteristiche”.