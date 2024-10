Reggina: Toscano contro il Brescia con scelte quasi obbligate

Ancora presto per le ipotesi, ma l'undici da schierare potrebbe segnare altre modifiche per la Reggina

Reggina-Brescia è la prima delle sette gare che si giocheranno nel mese di dicembre. Arriva per gli amaranto dopo quattro sconfitte consecutive ed una classifica che colloca Denis e compagni in zona play out, seppur con un ridottissimo margine di punti rispetto alla zona salvezza.

Toscano fa la conta degli infortunati

Alla ripresa degli allenamenti mister Toscano, dopo aver analizzato la sconfitta di Monza e probabilmente dopo aver speso qualche parola in più per Folorunsho, dovrà fare la conta degli uomini che avrà a disposizione per la sfida di sabato pomeriggio. L’infermeria potrebbe liberare il solo Rolando, ma mette dentro Marco Rossi, mentre nella casella squalifiche entra appunto Folorunsho e torna a disposizione Crisetig.

Modulo e uomini da mandare in campo

Sperando che nulla accada fino a sabato e facendo tutti i dovuti scongiuri, il tecnico per il reparto arretrato potrà contare nuovamente su Loiacono, poi Cionek e Delprato con Stavropoulos pronto eventualmente ad una chiamata. In mezzo al campo assai probabile lo schieramento a tre con De Rose centrale, Bianchi e Crisetig al suo fianco. Non ci sono dubbi sulle corsie esterne visto che Situm e Di Chiara sono stati tra coloro che meglio si sono espressi a Monza, in attacco da capire il tipo di atteggiamento che si vuole adottare. Bellomo sembra insostituibile, ma c’è veramente poco peso sul fronte offensivo, per questo si potrebbe ipotizzare la presenza del doppio attaccante, quindi Lafferty e Denis.