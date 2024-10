Reggina: nessun dubbio sulla formazione iniziale. Sitium pronto

Incontro consueto quello del tecnico Toscano con la stampa, in questa circostanza in modalità remoto. Queste le dichiarazioni alla vigilia del match contro l’Entella: “Non credo che la squadra sul campo in erba sintetica possa trovare delle difficoltà, tra l’altro ci siamo allenati su questo tipo di terreno di gioco. Ho detto ai ragazzi che questa squadra ha margini di miglioramento ed è su questo che dobbiamo lavorare.

Leggi anche

Non ho dubbi sulla formazione, Guarna andrà in porta visto anche il problema legato a Plizzari, ma Enrico ha sempre dato ampie garanzie. Mancherà anche Delprato e sarà Sitium il suo sostituto. Non guardo le partite ravvicinate, non mi interessa il turnover, guardo lo stato fisico e mentale dei calciatori.

Ha fatto un punto a Cosenza ed ha perso una partita in maniera immeritata. Ha concesso qualche opportunità, ma in organico ha calciatori di valore che ti possono mettere in difficoltà. Abbiamo diversi giovani in Nazionale più Lafferty. Per noi è un orgoglio mandarli, ma se la situazione di contagio in questo modo è maggiore, è giusto che si prendano delle decisioni in tal senso.

Sia Rivas che Vasic hanno fatto la rifinitura con la squadra, sono a disposizione.

Leggi anche

Per noi il pubblico è un fattore importante. Incide in maniera determinante sull’atmosfera, il clima, ti spinge nel modo giusto ed alimenta quell’entusiasmo che abbiamo creato tutti insieme”.