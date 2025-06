Reggina, Fortugno: ‘I nostri ragazzi attenzionati da squadre di serie A e B’

Ai microfoni dei canali ufficiali del club anaranto, il responsabile del settore giovanile della Reggina Seby Fortugno. Il suo resoconto della stagione: “E’ stato certamente un anno positivo. Sono alla mia seconda stagione, in quella scorsa abbiamo messo in piedi tre squadre, in questa ben dodici che ritengo tutte importanti e non per quello che riguarda il mero risultato in classifica, ma per il numero di ragazzi attenzionati dalle varie Rappresentative e Nazionali e da club di serie A e B.

Possiamo parlare dei 2007 che per la prima volta hanno portato la Calabria sul podio della Juniores Cup. Citiamo Misefari, Caruso, Veron, Malara, Maesano e De Lorenzo, sei undicesimi sono calciatori della Reggina. L’Under 17 Nazionale D con Chirico, 2008, sotto osservazione di tante squadre professionistiche. Under 16 Nazionale, Barranca e Violi e nell’Under 15 Mangiola e Saccà.

Questo è un importante traguardo che abbiamo raggiunto. Sono contentissimo di tutto il comparto tecnico, dall’Under 19 fino ai Pulcini. Studiano, si aggiornano, sviluppano allenamenti integrati. Siamo già al lavoro per la prossima stagione, questo grazie alla voglia di fare della società. I risultati sono arrivati anche grazie a loro che mi hanno dato la possibilità di lavorare programmando con grande serenità. In un’ottica di crescita sono stati fatti incontri con tanti giovani del territorio, circa 300 ragazzi che poi faranno parte delle squadre che si costruiranno per la prossima stagione”.