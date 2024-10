Reggina, ecco lo stabile della nuova sede. Sullo Store si continua a lavorare

Da una parte una squadra che cerca riscatto dopo gli ultimi risultati non proprio positivi, dall’altra una società che incessantemente prosegue il proprio lavoro di organizzazione e programmazione per il futuro. Nei prossimi giorni è atteso il bando per quello che concerne la nuova concessione del centro sportivo S. Agata e la Reggina di Gallo ovviamente vi parteciperà, aspettando notizie anche dall’amministrazione comunale riguardo la pubblicazione del bando sul Granillo.

Insieme a tante altre cose per le quali quotidianamente ci si impegna, procedono i lavori per quello che riguarda le altre due opere tanto attese come lo store e la nuova sede. Sul primo si procede speditamente ma ancora non è stata fissata una data esatta di consegna, si parlava di fine mese o per i primi di aprile. La nuova sede, collocata in via Osanna, ha un aspetto imponente almeno dall’esterno, si sviluppa su un’area ampia e ci riferiscono a completamento dei lavori si presenterà molto elegante.

