Reggina-Catania, sfida a rischio per Drago? TuttoC individua l’eventuale sostituto

Secondo il sito di informazione sulla serie C, la gara contro i rossoazzurri è un bell'esame anche per il tecnico

Drago si, Drago no. Il tecnico arrivato a Reggio Calabria in sostituzione di mister Cevoli, sta faticando più di quanto lui stesso probabilmente immaginava. Stenta il gioco, non arrivano i risultati e come spesso accade le attenzioni si rivolgono sempre alla conduzione appunto tecnica.

Sul sito tuttoC.com, presentando il match contro il Catania si scrive: “Quella col Catania, seppur difficile come prova, sarà probabilmente un bell’esame per Massimo Drago, che fin qui non è riuscito a dare un’impronta precisa alla squadra, che sta faticando anche dal punto di vista dei risultati. Se il presidente Gallo decidesse di cambiare guida tecnica, la soluzione potrebbe essere in casa. Roberto Cevoli, esonerato a gennaio, potrebbe infatti tornare sulla panchina amaranto per chiudere la stagione.

