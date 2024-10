Reggina, Gallo vuole vincere. Concetti trasmessi a tecnico e calciatori

La società vuole far capire a tecnico e squadra che c’è, è presente, in un momento particolarmente delicato della stagione, forse quello più difficile della nuova proprietà.

Ricordate quel tweet in cui il presidente Gallo manifestava il proprio disappunto strettamente collegato alla mancanza di risultati? Il messaggio che manifestava la sua stanchezza era rivolto al comparto tecnico per un comportamento generale che nelle ultime settimane ha prodotto davvero poco in fatto di punti.

Luca Gallo vuole vincere, lo ha detto sin dal primo istante in cui si è insediato. Lo ha fatto in maniera pubblica nel giorno della sua conferenza di presentazione, lo ha ribadito adesso direttamente ai protagonisti, ma precisando che non è assolutamente nelle sue intenzioni mettere ulteriori pressioni, ma solo trasmettere a tutti la sua voglia e le sue stesse ambizioni.

E la scelta sia del DG Vincenzo Iiriti, come quella del DS Taibi di non rilasciare dichiarazioni in questa settimana, vanno proprio verso quella direzione, cioè lasciare tranquilli il più possibile tecnico e calciatori, in modo da preparare la grande sfida di domenica con la massima concentrazione.

